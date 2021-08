Afghanistan: Taliban planen multiethnische nationale Übergangsregierung

Die Taliban wollen eine Übergangsregierung unter Einbindung aller in Afghanistan vertretenen Ethnien bilden. Taliban-Quellen sagten Al Jazeera, die Übergangsregierung solle von einem Taliban-Emir (einem Kalifen oder Amir al-Mu'minin) angeführt werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Al Jazeera-Informationen wollen die Taliban eine Übergangsregierung der nationalen Einheit in Afghanistan bilden. Nicht namentlich genannte Taliban-Funktionäre sagten gegenüber Al Jazeera, dass diese Übergangsregierung Führer aller in Afghanistan vertretenen Ethnien in die Regierungsbildung einbinden werde.



Die Übergangsregierung des zukünftigen Islamischen Emirats Afghanistan soll von einem Taliban-Emir (einem Kalifen oder Amir al-Mu'minin) angeführt werden. Die Dauer dieser Übergangsregierung blieb vorerst noch unklar. Ein oberster Führungsrat soll jedoch bereits einberufen worden sein, um über die Form der zukünftigen Regierung zu entscheiden und Minister zu nominieren.

Die USA sollen auch darauf bestanden haben, einige Mitglieder der früheren Regierungen in die neue Übergangsregierung mit einzubeziehen, darunter den ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai und den ehemaligen Leiter des Afghanischen Hohen Rates für nationale Aussöhnung Abdullah Abdullah.

In Bezug auf Rechte der Frauen sagte die Taliban-Quelle gegenüber Al Jazeera, dass Frauen in verschiedenen Regierungsstellen arbeiten dürften, wie sie es auch in der vorherigen Regierung getan hätten, hauptsächlich im Gesundheits- und Bildungssektor.

Die ethnische Vielfalt Afghanistans steht im Mittelpunkt sowohl der Politik wie auch der Konflikte im Land, wobei keine einzige ethnische Gruppe in diesem Land mit insgesamt etwa 40 Millionen Einwohnern eine absolute Mehrheit besitzt.

Nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan wurde im Vorfeld bereits viel darüber spekuliert, dass die Taliban mutmaßlich eine Regierung der nationalen Einheit unter Einbindung aller in Afghanistan vertretenen Ethnien, also auch der Hazara, der Usbeken und der Tadschiken anstreben, um überhaupt regierungsfähig zu werden."





Quelle: RT DE