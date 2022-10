Macron: Frankreich strebt an, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern und dafür einen Fonds einzurichten

Die EU werde einen Fond im Wert von 100 Millionen Euro für die Ukraine einrichten, sodass die Ukraine Waffen direkt in Europa erwerben könne. Dies gab laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag nach einem EU-Gipfel in Prag bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu, dass sein Land derzeit Gespräche mit Dänemark führe, um der Ukraine zusätzlich zu den 18 bereits gelieferten hochpräzisen selbst fahrenden Haubitzen im 155-Millimeter-Kaliber vom Typ CAESAR noch weitere zu liefern." Quelle: RT DE