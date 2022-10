"40 Prozent der Tankstellen können die Bürger nicht versorgen" – Franzosen tanken in Spanien

Französische Bürger, die in der Nähe der spanischen Grenze leben, fahren teilweise über die Grenze, um an den Tankstellen in den katalanischen Städten Bascara und La Jonquera zu tanken. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Einige Lkw-Fahrer, müssen ihre Fahrzeuge in Spanien auftanken, bevor sie zurück nach Frankreich fahren, da sie befürchten, in ihrer Heimat nicht mehr tanken zu können, weil es dort keinen Diesel gibt. "Wir mussten unser Team verstärken, weil wir viel mehr Arbeit haben als früher und mehr Kraftstoff verkaufen. Die Flaschen zum Tanken sind auch knapp geworden, weil die Leute sie kaufen, um sie zu füllen und nach Frankreich zu bringen. Wir mussten auch das Personal aufstocken, so wie in meinem Fall, ich komme jetzt, um zu helfen", sagte Montse, eine Tankstellenarbeiterin.

Bobo, ein französischer Staatsbürger aus Perpignan erklärt, "Die jungen Leute sind sehr wütend. Ich glaube, dass sich die gesellschaftliche Situation (in Frankreich) sehr verschlechtert und dass ein Risiko besteht". Außerdem decken sich französische Staatsbürger, die aus Spanien zurückkehren, wegen des Streiks der Raffineriearbeiter in Frankreich mit Benzinkanistern für zu Hause ein. Viele Tankstellen in Frankreich haben vorübergehend geschlossen, während sie auf Nachschub warten, denn rund 30 Prozent der französischen Tankstellen sind lokalen Quellen zufolge vorübergehend unterversorgt."

