Israel, Covid, elektronische Armbänder und globale Überwachung

Am Mittwoch, den 17. Oktober, hat die Knesset, das israelische Parlament, die Verwendung eines elektronischen Armbands für Reisende, die aus dem Ausland zurückkehren, genehmigt, „um sicherzustellen, dass sie ihre Häuser während der Quarantäne nicht verlassen, solange diese in Kraft ist, um die Pandemie des Coronavirus einzudämmen“, schreibt die israelische Tageszeitung I24 News.

„Diese Maßnahme“, so der Artikel, „soll die Isolation in Quarantäne-Hotels für aus dem Ausland zurückgekehrte Personen ersetzen. Da eine Studie zeigte, dass mehr als ein Drittel derjenigen, die zu Hause unter Quarantäne gestellt werden sollten, dieser Maßnahme nicht nachkamen, entschied sich die israelische Regierung, die Bürger mit Hilfe des elektronischen Armbands zu geolokalisieren. […] Kinder unter 14 Jahren und andere Sonderfälle sind von der Armbandpflicht ausgenommen. […] Diese Maßnahme gilt für Personen, die ihr Einverständnis zu dieser Maßnahme gegeben haben, während diejenigen, die sich weigern, weiterhin in Qurantäne-Hotels untergebracht werden. Reisende, die aus dem Ausland nach Israel einreisen, müssen sich am Flughafen einem PCR-Test unterziehen und eine 10-tägige Quarantäne absolvieren.“

Von den Reisenden, die in Israel landen, sind die meisten zurückkehrende Juden, die es schätzen, die Quarantäne zu Hause statt in einem Hotel auf eigene Kosten zu verbringen. Die Israelis generell hingegen befürchten angesichts des fortschreitenden Verlustes ihrer Grundfreiheiten im Namen des Kampfes gegen Covid-19, dass dieses Armband später, nachdem es an Reisenden getestet wurde, zu einem langfristigen Mittel der staatlichen Kontrolle über ihr Leben werden könnte.

Wenn Israel, wie der CEO von Pfizer, Albert Bourla, sagte, zu einem Versuchslabor für seinen Impfstoff geworden ist, dann ist es zugleich auch das Labor der Welt für die globale Überwachung und Symbol für die Passivität der Bevölkerung angesichts einer permanenten Überwachung ihres Lebens. Was in Israel jetzt gemacht und akzeptiert wird, wird wahrscheinlich später auch in Europa passieren.

Quelle: Unser Mitteleuropa