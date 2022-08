Weiteres Schiff mit Lebensmitteln verlässt ukrainischen Hafen

Ein weiterer Frachter mit Lebensmitteln aus der Ukraine ist in See gestochen. Das Schiff "Dalian" unter chinesischer Flagge lief am Sonntag mit Zuckerrüben an Bord aus dem Hafen von Tschernomorsk im Gebiet Odessa aus, meldete der Leiter des Nationalen Verwaltungszentrums zur Verteidigung Russlands, Generaloberst Michail Misinzew, am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut dem Beamten haben im Rahmen der Umsetzung des sogenannten Getreideabkommens seit dem 1. August bereits 31 Schiffe ukrainische Häfen verlassen. Sie exportierten insgesamt 689.650 Tonnen Lebensmittel, darunter 487.463 Tonnen Mais, 28.850 Tonnen Sonnenblumenöl, 50.301 Tonnen Mehl, 11.000 Tonnen Sojabohnen, 76.622 Tonnen Weizen, 2.914 Tonnen Sonnenblumenkerne, 18.500 Tonnen Mischfutter und 14.000 Tonnen Zuckerrüben. Gleichzeitig bleiben 51 ausländische Schiffe aus 14 Ländern in sechs Häfen (Cherson, Nikolajew, Tschernomorsk, Otschakow, Odessa und Juschny) weiterhin blockiert, fügte Misinzew hinzu." Quelle: RT DE