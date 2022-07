DVR meldet Offensive in Richtung Sewersk und Soledar

Die Verbände Russlands und der Donezker Volksrepublik rücken in Richtung der Städte Sewersk und Soledar vor. Dies gab das Oberhaupt der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin in einer Sendung des Fernsehkanals Solowjow Live bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu, dass auch eine Offensive in Richtung Ugledar im Gange sei, diese sich aber langsamer entwickele. Puschilin sagte: "Was Sewersk und Soledar angeht, rücken die Verbände der alliierten Streitkräfte in dieser Richtung weiter vor. Was die Richtung von Ugledar angeht, gibt es dort auch gewisse Erfolge, allerdings realisiert sich alles nicht so schnell, wie man es sich wünschen würde."

Das Oberhaupt der DVR erklärte weiterhin, dass die Streitkräfte der Republik versuchen würden, Technik- und Munitionsnachschub für diejenigen ukrainischen Verbände zu unterbinden, welche die Städte der DVR beschießen. Die Gesamtlage bleibe aber angespannt."

Quelle: RT DE