Die russischen Streitkräfte haben fünf Raketen- und Munitionsdepots im Gebiet Saporoschje, in der Donezker Volksrepublik (DVR) und bei Balakleja im Gebiet Charkow zerstört. Das teilte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der offizielle Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Donnerstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte laut TASS: "Die Angriffe der operativ-taktischen und militärischen Luftwaffe, der Raketentruppen und der Artillerie auf militärische Einrichtungen in der Ukraine gehen weiter. […] Fünf Waffen- und Munitionslager für Raketen und Artillerie in den Gebieten Trudowoje (Gebiet Saporoschje), Kurachowo, Konstantinowka, Sewersk (Volksrepublik Donezk) und Balakleja (Gebiet Charkow) wurden zerstört."

Konaschenkow stellte außerdem fest, dass ein Buk-M1 Boden-Luft-Raketenwerfer in der Nähe des Dorfes Belaja Kriniza (Gebiet Nikolajew) und eine Radarstation zur Erfassung und Verfolgung von Luftzielen in der Nähe von Malomichailowka (Gebiet Dnepropetrowsk) zerstört wurden.

Nach Angaben des Sprechers wurden im Laufe des Tages auch fünf Gefechtsstände der ukrainischen Streitkräfte aus der Luft und mit Artillerie getroffen, darunter die 72. mechanisierte, die 58. und die 53. motorisierte Infanteriebrigade in der Nähe der Siedlungen Dserschinsk, Soledar und Artjomowsk in der Volksrepublik Donezk sowie die 1. Panzerbrigade in der Nähe des Dorfes Nowonikolajewka (Gebiet Saporoschje)."

Quelle: RT DE