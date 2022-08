Diese Frau bringt Chaos, und genau das passiert gerade in China" – Trump kritisiert Biden-Regierung

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kritisierte am Samstag den jüngsten Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan bei einem Auftritt auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Dallas, Texas. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Pelosi habe ihnen "direkt in die Hände gespielt", denn jetzt habe Peking einen "Vorwand, um zu tun, was immer sie tun". In einer Rede vor dem vollbesetztem Saal kündigte Trump an, dass er wahrscheinlich 2024 für die Präsidentschaft kandidieren werde. Gleichzeitig kritisierte er die Politik der Regierung Biden und warf ihr vor, das Land zu ruinieren. Er wies auch die Behauptung zurück, er habe während der Unruhen auf dem US-Kapitol im vergangenen Jahr Hand an einen Secret-Service-Agenten gelegt. Die Äußerungen des ehemaligen Präsidenten erfolgten, nachdem er die Umfrage zur Präsidentschaftsnominierung auf dem CPAC mit einer überzeugenden Mehrheit von 69 Prozent gewonnen hatte." Quelle: RT DE