Regierung in Estland hat vor, im Land lebenden Russen und Weißrussen Besitz von Waffen zu verbieten

Estlands neue Regierungskoalition plant, im Land lebenden russischen und weißrussischen Staatsangehörigen den Besitz von Waffen zu verbieten. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Text der Koalitionsvereinbarung hervor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Lauri Läänemets, dem Kandidaten für das Amt des Innenministers, könnte das Gesetz bis Ende des Jahres verabschiedet werden:

"Waffenscheine, die an in Estland lebende russische und weißrussische Staatsbürger ausgestellt wurden, werden für ungültig erklärt. Nicht nur ihnen, sondern auch all jenen, die Estland und der Ukraine gegenüber feindlich eingestellt sind, sollten die Waffenlizenzen entzogen werden."

Anfang März schlug die Estnische Union der Waffenbesitzer dem Innenministerium vor, das Waffengesetz zu ändern, um nur noch Staatsangehörigen Estlands sowie der EU- und NATO-Mitgliedstaaten den Besitz von Waffen im Land zu erlauben.

Nach Angaben der Union leben in Estland 1.300 russische Staatsbürger, die über einen Waffenschein verfügen und im Besitz von Schusswaffen sind."

Quelle: RT DE