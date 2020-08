Bericht: Nawalny kurz vor Flug nach Deutschland

Nach Angaben des Aktivisten Jaka Bizilj steht der Transport des russischen Oppositionspolitikers nach Deutschland kurz bevor. "Ein Rettungsflieger mit Spezialisten für Koma-Patienten startet noch heute Nacht", sagte Bizilj am Donnerstag der "Bild".

Wenn Nawalny am Freitag transportfähig sei, werde der Flieger am Morgen sofort nach Berlin fliegen, auch seine Ehefrau soll mit dabei sein. Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass Mitarbeiter des russischen Oppositionspolitikers und Aktivisten versuchen, den mutmaßlich vergifteten Nawalny nach Berlin auszufliegen, wo er in der Charité behandelt werden soll.

Quelle: dts Nachrichtenagentur