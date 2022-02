Spanien: Rechtspartei VOX als klarer Wahlsieger der Parlamentsneuwahl in der Region Kastilien und León

Die regierende sozialistische Partei PSOE des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez musste bei der Neuwahl des Parlaments in der Region Kastilien und León eine herbe Niederlage einstecken. Klarer Wahlsieger des Abends wurde die patriotische Rechtspartei VOX. Nach den vorläufigen amtlichen Ergebnissen verbesserte sich die Partei von 5,5 auf 17,6 Prozent und damit auf 13 Sitze der 81 Sitze des Parlaments – zuvor hatten sie nur einen einzigen. Dies berichtet Eduardo Garcia Serrano im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Serrano: "Die Sozialisten kamen nur auf gut 30 Prozent, erster wurde die konservative Volkspartei (PP) unter Regionalpräsident Alfonso Fernández Mañueco, die nun mit der VOX eine Kolaition eingehen muss, will sie weiter an der Macht bleiben.

In Madrid war es Ayuso und in León und Kastilien war es VOX, das die Linke und ihre Hinterbänkler in die Knie gezwungen hat. Die PP hat die Wahlen in quantitativer Hinsicht gewonnen. Ein Sieg, der eines Pyrrhus von Epirus würdig ist, mit der kleinen Abwechslung von zwei weiteren Sitzen, nur zwei mehr, als die, die es bereits hatte. Ein Sieg ohne Flügel und Lorbeeren, der in seiner Fanfare nicht die Souveränität trägt, seine Gerichtsbarkeit zu etablieren, egal wie sehr das genuesische Orchester unter der Leitung von Casados Soplagaitas mit der Partitur von Teodoros Soplagüitos die Dudelsäcke des Wahlepos bläst.

Der Sieg von VOX ist nicht nur ein qualitativer, sondern auch ein quantitativer, denn er vervielfacht sein Heer in den Cortes von León und Kastilien um das Dreizehnfache. Ein noch nie dagewesener Wahlsieg, der zudem durch die Ungerechtigkeit gegenüber der VOX-Kampagne begünstigt wurde: ein unbekannter Kandidat, das Schweigen der Medien, das nur durchbrochen wurde, um das Vademecum der Beleidigungen und Beschimpfungen gegenüber VOX zu eröffnen, und der Ausschluss der Kandidaten von den Fernsehdebatten. Das allmächtige System und sein totalitärer Apparat sind dagegen, und das Volk ist dafür. Das ist keine Metapher, das ist die spanische Realität, die die Linke, die Separatisten und die PP fürchten. Deshalb wollen sie ihn zerfleischen, weil sie ihn nicht besiegen können, mit ihren dummen antifaschistischen Alarmen und ihren lächerlichen Ekelschreien über die Ultrarechten.

Der arme Mañueco befindet sich an einem Scheideweg, für dessen Lösung nur zwei Zutaten nötig sind: persönlicher Mut und Loyalität gegenüber der soziologischen Rechten in León und Kastilien, die ihm das Logbuch hinterlassen hat, in dem steht, was er mit ihren Stimmen an der Wahlurne tun soll. Wenn er zurückkehrt und den Auftrag des Volkes von León und Kastilien nicht beachtet, indem er den sozialistischen Freischärlern der PP kleinlaut gehorcht, wird Vellido Dolfos an der nächsten Wahlurne auf ihn warten.

Da die PP weniger wert ist als das Wort eines Sarazenen und ihre Verpflichtung weniger Karat hat als die eines barbarischen Piraten, sollte Juan García Gallardo in Santa Gadea vor Mañueco knien, nachdem er mit ihm verhandelt hat, um den Pakt mit dem Kreuz, dem Schwert und dem Pflug zu unterzeichnen, durch den León Kastilien und Kastilien Spanien gemacht hat."

Quelle: Unser Mitteleuropa