Mehr als 30 Verletzte bei Ausschreitungen auf Korsika

Mehr als 30 Menschen sind am Mittwochabend bei Ausschreitungen auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika nach Behördenangaben verletzt worden. Anlass für die seit rund einer Woche andauernden Krawalle war ein Angriff auf den inhaftierten korsischen Separatisten Yvan Colonna durch einen Mitgefangenen im Gefängnis im südfranzösischen Arles, bei dem dieser schwer verletzt worden war. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter schreiben sie dazu folgendes in ihrem Telegram-Kanal: "In Bastia im Norden der Insel wurden 23 Polizisten, mindestens drei Demonstranten sowie ein Fotojournalist verletzt, wie die Präfektur der Region Haute-Corse am Abend mitteilte. Demonstranten sollen Polizisten mit 95 Molotow-Cocktails beworfen haben. In der Inselhauptstadt Ajaccio meldeten die Behörden mindestens vier Verletzte, darunter einen Journalisten. Auch dort sollen Demonstranten die Polizei mit Brandbomben und Steinen angegriffen haben. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Schockgranaten ein."

Quelle: SNA News (Deutschland)