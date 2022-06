Zwei Menschen kommen bei Sprengstoffexplosion in Mariupol ums Leben

Zwei Menschen, darunter ein Kind, sind bei der Detonation eines Sprengkörpers an einem Strand in Mariupol verstorben. Dies teilte die Territoriale Verteidigung der DVR am Freitag mit. Wörtlich hieß es: "Bei der Detonation eines Sprengkörpers an einem Sandstrand in der Bolschaja-Morskaja-Straße wurden zwei Menschen, darunter ein Kind, getötet."

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet, dass sich einige Dutzend Meter vom Strand von Mariupol entfernt, in der Nähe des Hüttenwerks Asow-Stahl, eine Explosion ereignet haben soll." Quelle: RT DE