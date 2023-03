Vučić: Serbien braucht Frieden in der Ukraine

Serbien braucht sofort Frieden in der Ukraine, es wartet nicht auf den Sieg einer der Seiten. Dies verkündete der serbische Präsident Aleksandar Vučić während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Vizepremierminister und Außenminister Antonio Tajani. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Was Serbien anbelangt, so wünschen wir uns vor allem, dass der Krieg in der Ukraine in dieser Sekunde beendet wird. Ich weiß, dass im Westen nur darüber gesprochen wird, wer gewinnen und wer verlieren wird. Mich interessiert nicht, wer gewinnen und wer verlieren wird. Serbien ist nur daran interessiert, wann der Frieden eintritt."

"Früher war dieses Wort das beliebteste Wort der Welt, aber heute traut sich niemand mehr, es auszusprechen, um nicht eine politische Ohrfeige zu bekommen. Was Serbien anbelangt, so wollen wir Frieden. Ob er kommen wird oder nicht, weiß ich leider nicht."

Quelle: RT DE