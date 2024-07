Britischer Außenminister will Beziehungen zu Europa intensivieren

Der neue britische Außenminister David Lammy hat angekündigt, sein Land wieder mit der Welt zu vernetzen. In einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" schreibt er, dass dies bei "unseren europäischen Freunden und Nachbarn" beginne. "Wir stehen vor gemeinsamen Herausforderungen und teilen die gleichen demokratischen Werte und das gleiche Engagement für das Völkerrecht", erläutert Lammy. "Gemeinsam ist es Zeit für einen Neustart."

Am Donnerstag kommen rund 50 europäische Staats- und Regierungschefs zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Blenheim Palace in der Nähe von Oxford zusammen. "Mit diesem EPG-Treffen wird eine neue Ära der britischen Zusammenarbeit mit unseren europäischen Mitbürgern eingeläutet", schreibt Lammy in dem Gastbeitrag.



Der britische Außenminister ruft die teilnehmenden Länder dazu auf, noch stärker zusammenzuarbeiten. "Wir müssen der russischen Aggression gemeinsam entgegentreten", fordert er. "Wir müssen engere Beziehungen in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik knüpfen, wenn wir Putins neue Form des Faschismus besiegen wollen." Der Vorschlag der neuen britischen Regierung für einen ehrgeizigen und weitreichenden Sicherheitspakt zwischen Großbritannien und der EU würde eine solche Zusammenarbeit untermauern und eine neue geopolitische Partnerschaft begründen, schreibt Lammy.

Quelle: dts Nachrichtenagentur