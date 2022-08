China: "Diese Art von Arroganz, Egoismus und Heuchelei der USA sollte wirklich geändert werden"

Als Reaktion auf die Taiwan-Reise von Nancy Pelosi hat Peking beschlossen, die Beziehungen zu Washington in einer Reihe von militärischen und zivilen Bereichen abzubrechen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das chinesische Außenministerium hat eine Liste veröffentlicht, in welchen Bereichen keine Beziehungen mehr zwischen den beiden Ländern gepflegt werden. Sie umfasst den Dialog zwischen den Verteidigungsministerien, die Militärischen Maritimen Konsultationen, die Zusammenarbeit bei illegaler Migration und strafrechtlichen Ermittlungen sowie den Klimawandel. Ein geplantes Telefonat zwischen hochrangigen Militärs wurde ebenfalls abgesagt.

Am Freitag kündigte das chinesische Außenministerium persönliche Sanktionen gegen die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und ihre Familienmitglieder an und fügte in einem scharfen Tadel hinzu, die USA seien ein aktiver Provokateur und Krisenmacher."

Quelle: RT DE