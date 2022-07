Ukrainische Raketenangriffe treffen unter anderem ein Chemiewerk in der Region Cherson

Wie TASS meldet, griff die ukrainische Armee am späten Abend mehrere Industrie- und Infrastrukturobjekte in der überwiegend russisch kontrollierten Region Cherson an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Getroffen wurde unter anderem ein Chemiewerk in der Stadt Nowaja Kachowka, worauf dort ein Behälter mit Salpetersäure explodierte. Das Video (Vorsicht! Obszöne Sprache) zeigt mutmaßlich den Augenblick der Explosion.

Ebenfalls beschossen wurde der Damm des Wasserkraftwerkes. Über Beschädigungen dort liegen derzeit noch keine Informationen vor. Eine Zerstörung des Dammes hätte katastrophale Folgen für die Region, die Fläche des vom Damm zurückgehaltenen Wassers beträgt über Zweitausend Quadratkilometer.

Quelle: RT DE