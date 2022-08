Nebensja an USA: "Ihr Stündlein hat geschlagen"

Während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Montag zum Thema internationaler Frieden und Sicherheit wies der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, die Vorwürfe der US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield zum Ukraine-Konflikt zurück. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie hatte mit den Lehren der Geschichte argumentiert, dass Russlands Verhalten imperialistisch und falsch sei. "Was jetzt mit der Ukraine geschieht und das Verhalten der NATO auf dem europäischen Kontinent in den letzten 30 Jahren im Allgemeinen, ist eine Lehre für die ganze Welt", konterte Nebensja.

"Glauben Sie, dass sich die USA und ihre Verbündeten in anderen Teilen der Welt anders verhalten werden? Die Geschichte hat gezeigt, dass dies nicht so ist. Fragen Sie also nicht, wem die Stunde geschlagen hat. Sie schlägt Ihnen!"

Quelle: RT DE