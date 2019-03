Israel fliegt Luftangriffe auf den Gazastreifen

Die israelische Armee ist am Montag Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. "We have just started striking Hamas targets throughout the Gaza Strip", teilte ein Armeesprecher mit. Offensichtlich handelte es sich um einen Vergeltungsangriff.

Eine vermutlich von der Hamas aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete hatte zuvor bei Tel Aviv ein Haus zerstört und sieben Menschen verletzt. Die israelische Armee hatte anschließend Panzer und Soldaten an die Grenze zum Gazastreifen geschickt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

