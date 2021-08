Verdacht auf Hochverrat: Konstrukteur von Hyperschallsystemen in Russland verhaftet

Ein Konstrukteur von Hyperschallsystemen ist am Donnerstag von einem Moskauer Stadtbezirksgericht wegen Verdachts auf Hochverrat verhaftet worden, teilte die Pressesprecherin des Gerichts, Anastassija Romanowa, mit.

Beim russischen online Magazin " SNA News " ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "Der Mann habe den Status eines Verdächtigen. Weitere Details würden nicht preisgegeben, denn der Fall sei als „streng geheim“ eingestuft, hieß es.

Der Name und Nachname des vorerst in zweimonatige U-Haft genommenen Verdächtigen stimmen mit denen des Generaldirektors und Chefkonstrukteurs des Forschungs- und Produktionsbetriebes für Hyperschallsysteme NIGPS überein – Alexander Kuranow.

Der Verdächtige wird ins Gericht gebracht

Auf der Homepage von NIGPS heißt es unter anderem, dass Kuranow dessen Generaldirektor und Chefkonstrukteur sei. Er sei ein Spezialist im Bereich der Plasmaphysik und -chemie. Kuranow sei Mitglied mehrerer internationaler Fachverbände und arbeite auch in Auftrag einiger Länder.

Den Angaben nach organisiert Kuranow seit Jahren in St. Petersburg das russisch-amerikanische internationale Symposium „Thermochemische und Plasmaprozesse in der Aerodynamik“. Er ist Autor von rund 120 wissenschaftlichen Arbeiten, darunter von mehreren Patenten.

Russischen Medienberichten zufolge soll der Mann „vertrauliche Informationen“ über seine wissenschaftlichen Entwicklungen an einen Ausländer weitergegeben haben. Er solle unter anderem an der Entwicklung des Hyperschallflugzeugs vom Typ „Ajax“ mitgewirkt haben, an dem auch die USA und China Interesse gezeigt hätten."

Quelle: SNA News (Deutschland)