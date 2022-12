Am Frontabschnitt bei Artjomowsk (ukrainisch: Bachmut) haben die russischen Streitkräfte weitere Geländegewinne erzielt und das knapp 20 Kilometer südlich der Stadt gelegene Dorf Kurdjumowka befreit. Dies meldete Russlands Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht. Wie die Behörde angab, wurden während der Erstürmung des Dorfes über 60 ukrainische Soldaten getötet sowie drei Panzer und sechs gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "An anderen Frontabschnitten blieben die ukrainischen Angriffsversuche weiterhin erfolglos. So wurden bei Kupjansk über 50 Soldaten getötet sowie zwei Panzer, vier Schützenpanzer und zwei Panzerwagen vom Typ "Kosak" zerstört.



Am Frontabschnitt bei Krasny Liman verlor die ukrainische Seite an einem Tag jeweils zwei Panzer, Panzerwagen und Pickups. Über 100 Soldaten wurden getötet oder verwundet, elf ukrainische Kämpfer ergaben sich. Am Frontabschnitt südlich von Donezk wurden bei einem erfolglosen ukrainischen Angriff bis zu 50 Soldaten getötet sowie ein Panzer, drei gepanzerte Mannschaftstransporter und zwei Pickups zerstört."

Quelle: RT DE