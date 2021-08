"Das ist ein spiritueller Krieg": Corona-Kritiker versammeln sich in Fort Lauderdale (USA)

In der Nähe des Strandes von Fort Lauderdale, Florida, versammelten sich am Sonntag Dutzende von Demonstranten. Sie forderten "medizinische Wahlfreiheit", während immer mehr Unternehmen von ihren Mitarbeitern eine Corona-Impfung verlangen. Zudem wurden Bundesbedienstete und Auftragnehmer in Florida aufgefordert, sich impfen oder wöchentlich testen zu lassen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wir sind nicht gegen Impfungen, wir sind für die Wahl. Wir sind liebende Amerikaner. Und wenn man den Eindruck erweckt, dass man hasserfüllt ist und sein Herz vor Menschen verschließt, die andere Entscheidungen treffen als man selbst, würde ich behaupten, dass man weniger amerikanisch ist, als man es vorher war", erklärte ein Demonstrant. In Florida wird das Tragen einer Maske empfohlen, jedoch gibt es aktuell keine Pflicht dazu. Dennoch beschrieb eine Demonstrantin einen gewaltsamen Zwischenfall mit der Polizei, weil sie keine Maske in einem Café getragen haben soll: "Ich ging in einen Einstein Bagels, um mir eine Tasse Kaffee und einen Bagel zu holen. Dabei wurde ich von zwei Polizisten entführt, in ein Polizeiauto gezerrt, mir wurde der Atem genommen. Sie versuchten mich zu ermorden und warfen mich ins Gefängnis, nur weil ich keine Maske trug." Die Demonstranten schwenkten Fahnen mit der Aufschrift "Trump hat gewonnen. Die Demokraten haben betrogen" und "Joe braucht einen dauerhaften Urlaub". Zudem hielten sie US-Flaggen hoch und Corona-kritische Plakate. Ein Demonstrant sang die Nationalhymne, bevor er sich an die Menge richtete und erklärte, dies sei ein spiritueller Krieg. Seit Beginn der Corona-Krise wurden in den USA 38,9 Millionen positive Corona-Befunde registriert und 637.000 Todesfälle werden im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gezählt."

Quelle: RT DE