Ex-Wirtschaftsminister Polens: EU-Gerichtsurteil zu Nord Stream 2 wäre für die Ukraine katastrophal

Ein EU-Gerichtsurteil zu Nord Stream 2 könnte für die Ukraine eine Katastrophe bedeuten, so der ehemalige polnische Wirtschaftsminister und Ex-Chef des Öl- und Gaskonzerns PGNiG, Petr Wosnjak. Wosnjak wörtlich: "Wenn Nord Stream 2 eine Klage einreichen wird und diese erfolgreich ist, würde es den Prozess gegen die Europäische Kommission gewinnen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das wäre eine Katastrophe für die Ukraine, denn es würde bedeuten, dass 'Nord Stream 2' in Betrieb genommen wird. Und wenn es gestartet wird, wird der Transit durch die Ukraine eingestellt", so Wosnjak weiter.



Die Ukraine würde im Winter zu erfrieren drohen, hieß es weiter. Es gebe dabei keine Infrastruktur, die sie retten könnte. Die einzige Möglichkeit bestehe darin, den Kreml um die Einbeziehung in das russische Gassystem zu bitten, was "natürlich politische Konsequenzen" zur Folge haben würde, so Wosnjak.

Quelle: RT DE