Die nächste philippinische Regierung wird in Bezug auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine neutrale Haltung einnehmen. Diese Ankündigung wurde am Freitag von der neuen nationalen Sicherheitsberaterin der Republik, Clarita Carlos, gemacht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie sagte laut der Mediengruppe ABS-CBN, sie würde dem designierten Präsidenten Ferdinand Marcos Junior nicht raten, sich den westlichen Sanktionsmechanismen für den laufenden bewaffneten Konflikt anzuschließen. Die Beraterin betonte:

"Wir werden eine neutrale Haltung einnehmen."

"Das haben wir von Anfang an getan, und wir haben eine starke Beziehung zu Russland."

"Russland kann uns mit dringend benötigtem Öl und Gas versorgen."

Am 9. Mai fanden auf den Philippinen Wahlen statt. In 70.000 Wahllokalen wählten die Filipinos nicht nur den neuen Präsidenten des Landes, sondern auch den Vizepräsidenten, die Senatoren, die Kongressabgeordneten und Tausende weitere Führungskräfte. Der amtierende Staatschef Rodrigo Duterte, der laut Verfassung nicht wiedergewählt werden kann, wird am 30. Juni aus dem Amt scheiden. Marcos Junior wird am selben Tag in das Amt eingeführt."

Quelle: RT DE