Munitionsversteck ukrainischer Saboteure in Nowaja Kachowka entdeckt

Das berichtete die örtliche Polizeibehörde am Samstag laut TASS.

Im Zuge einer Durchsuchung sollen Polizeibeamte in Zusammenarbeit mit der Militärpolizei und der Militärstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation ein verstecktes Lager mit Waffen und Munition im Keller einer Datscha in der Stadt Nowaja Kachowka entdeckt haben. Dabei beschlagnahmten die Ordnungskräfte große Mengen an Munition, Granaten, zwei Rauchbomben, eine Panzerabwehrmine und ein MANPAD-System "Igla".

Das Arsenal soll angeblich den Mitgliedern einer im Gebiet operierenden Sabotage- und Aufklärungsgruppe gehören. Die Behörde wies darauf hin, dass ein Komplex von Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werde, der darauf abzielt, Personen ausfindig zu machen, die an terroristischen Aktivitäten und an der illegalen Lagerung und Verbreitung von Waffen beteiligt sind."

