Amsterdam: Polizei nimmt 70-jährige Frau bei Corona-Demo fest

Die Polizei hat am Sonntag drei Aktivisten, darunter eine 70 Jahre alte Frau, bei einem Protest gegen die im Land geltenden restriktiven Corona-Maßnahmen festgenommen, berichten lokale Medien.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Die Demonstration gegen die Coronavirus-Beschränkungen fand auf dem Museumsplatz im Zentrum von Amsterdam statt. Bis zu 200 Personen nahmen daran teil und verstießen dabei gegen das Verbot von Massenversammlungen. Diesmal löste sich der Protest aber friedlich auf.

Seit mehreren Monaten finden in Amsterdam sowie in einer Reihe anderer Städte in den Niederlanden an Wochenenden Demonstrationen gegen die Corona-Politik der niederländischen Regierung statt. Die Polizei hatte wiederholt Massenverhaftungen durchgeführt und auch Wasserwerfer eingesetzt, um die Menge zu zerstreuen."

Quelle: SNA News (Deutschland)