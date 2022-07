RT begutachtet Situation in einer Region, die von Kräften der Volksrepublik Lugansk kontrolliert wird

Die ukrainischen Kräfte sollen zivile Ziele in der Volksrepublik Donezk abermals beschossen haben. Mehr als 400 Schüsse aus verschiedenen Waffensystemen seien allein am Mittwoch in die Republik abgefeuert worden, so die lokalen Behörden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Drei Zivilisten seien getötet, zwei weitere verletzt worden. Aufnahmen zeigen die Folgen des Beschusses eines der Wohnbezirke in der Stadt Donezk. RT hat mit einer Zeugin des Beschusses gesprochen. Quelle: RT DE