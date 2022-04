Neubrandenburg: Protest gegen Militarisierung Deutschlands und Waffen für Ukraine

Dutzende haben sich am Mittwoch in Neubrandenburg an einer von der Partei Die Linke organisierten Kundgebung gegen eine Militarisierung Deutschlands und Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Vorsitzende der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch, sprach vor einem aufblasbaren roten Panzer zu den Demonstranten. Er prangerte Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine an und kritisierte auch die Außenministerin des Landes, Annalena Baerbock. Anschließend verteidigte er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und bezeichnete die Ablehnung seines Besuchs durch Kiew als Fehler, bevor er die Entscheidung Deutschlands, seine Verteidigungsausgaben "über Nacht" zu erhöhen, scharf kritisierte. Gleichzeitig verurteilte Bartsch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und forderte dessen sofortiges Ende." Quelle: RT DE