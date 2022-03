Zur Verhinderung von Provokationen: Russische Armee bringt zwei ukrainische AKWs unter Kontrolle

Die russischen Streitkräfte haben laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die ukrainischen Kernkraftwerke Tschernobyl und Saporischschja sowie die angrenzenden Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht – sie wollen verhindern, dass ukrainische nationalistische und andere terroristische Gruppen sowie ausländische Söldner die aktuelle Situation für nukleare Provokationen ausnutzen. Dies schreibt das russsische online Magazin "SNA-News". -

Weiter schreiben sie dazu folgendes in ihrem Telegramm-Kanal: "„Und diese Risiken bestehen tatsächlich“, sagte Sacharowa bei einem Briefing am Mittwoch. Derzeit würde die Lage in den beiden Kernkraftwerken gemeinsam von ukrainischen Spezialisten und dem russischen Militär kontrolliert. Die Strahlungswerte in den beiden Anlagen seien nicht erhöht.

„Russland tut alles, um die sachgemäße Sicherheit der Atomanlagen der Ukraine zu gewährleisten. Und natürlich sind wir empört über das Vorgehen der Kiewer Behörden, die Desinformationen darüber verbreiten, wie das russische Militär angeblich in Bezug auf die ukrainische AKWs handelt”, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einem Briefing in Moskau."

Quelle: SNA News (Deutschland)