Russische Nationalgarde: 137 mutmaßliche Helfer der ukrainischen Sicherheitsbehörden in Gebieten Cherson und Saporoschje festgenommen

Die russische Nationalgarde (Rosgwardija) hat nach eigenen Angaben in den vom russischen Militär kontrollierten Gebieten Cherson und Saporoschje 137 Verdächtige festgenommen. Wie es in der entsprechenden Pressemitteilung vom Mittwoch hieß, seien die Festgenommenen an Tätigkeiten nationalistischer Organisationen, des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU und der Streitkräfte des Nachbarlandes beteiligt gewesen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der zeitliche Rahmen der Festnahmen wurde nicht bekannt gegeben. Außerdem berichtete die Behörde über den Fund von 25 Verstecken mit Waffen und Munition. Einige davon seien im Ausland hergestellt worden. Unter den sichergestellten Kriegswerkzeugen seien sechs Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ Fagot, zwei Wladimirow-Maschinengewehre mit einem Kaliber von 14,5 Millimetern, 27 Granatwerfer mit mehr als 100 Geschossen, ein reaktiver Feuerwerfer, mehr als 270 Geschosse für Mehrfachraketenwerfer, 175 Schusswaffen, 258 Handgranaten, elf Molotow-Cocktails und mehr als 65.000 Stück Munition gewesen. Nach Angaben der russischen Nationalgarde seien dabei auch 283 Gramm Drogen beschlagnahmt worden. Militärpioniere hätten überdies 189 Kilogramm TNT, drei Bomben Marke "Eigenbau" und mehr als 600 Minen und Artilleriegeschosse entschärft." Quelle: RT DE