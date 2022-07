Ukrainischer Diversant im Gebiet Saporoschje festgenommen

Ein ukrainischer Saboteur ist im Gebiet Saporoschje festgenommen worden. Das berichtete das Mitglied des Hauptrates der militärisch-zivilen Verwaltung der Region, Wladimir Rogow, auf seinem Telegram-Kanal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei soll es sich um einen Mann namens Jaroslaw Schuk handeln, der am 17. Juni einen Mordversuch gegen die Leiterin des Bildungsministeriums von Melitopol, Jelena Schapurowa, begangen hatte. Schuk kooperiere bei den Ermittlungen und lege Geständnisse gegen seine Komplizen ab, so Rogow.

Der Festgenommene gab an, im Auftrag der ukrainischen Streitkräfte gehandelt zu haben, und verwies darauf, dass der ehemalige Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow, unmittelbar an der Vorbereitung der Terroranschläge beteiligt gewesen sei. Darüber hinaus nannte er den Namen eines Einwohners der Stadt, der in den früheren Bombenanschlag auf die Eisenbahn und den Terrorangriff am Tag Russlands verwickelt gewesen sein soll. Diese Person wurde zur Fahndung ausgeschrieben."

Quelle: RT DE