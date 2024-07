Bericht: Einsatzbereitschaft der Litauen-Brigade verzögert sich

Die Indienststellung der Bundeswehrbrigade in Litauen verzögert sich offenbar. Das berichtet "Business Insider" und beruft sich auf mit dem Projekt vertraute Personen.

Nach bisheriger Planung sollen die 5.000 Soldaten und Beamte ab Ende 2027 voll einsatzbereit sein. Offenbar wird die für die Stationierung der Brigade notwendige Infrastruktur in dem baltischen Staat nicht fristgerecht fertiggestellt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll am Montag über die Probleme informiert worden sein. Demnach könnte die Brigade erst Ende 2028/Anfang 2029 voll einsatzbereit sein, so "Business Insider".



Pistorius selbst hatte die dauerhafte Stationierung des Verbandes an der Nato-Ostflanke als "Leuchtturmprojekt der Zeitenwende" bezeichnet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur