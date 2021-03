Snowden beantragt bald russische Staatsbürgerschaft

Der Ex-CIA-Mitarbeiter Edward Snowden wird nach Angaben seines Anwalts bald die russische Staatsbürgerschaft beantragen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Die Dokumente sind fertig“, sagte der Anwalt Anatoly Kucherena. Die Papiere würden in Kürze den Behörden übergeben.

2013 hatte Snowden Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und dessen britischen Pendants GCHQ an Journalisten weitergegeben. Auf der anschließenden Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber am Moskauer Flughafen Scheremetjewo, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Nach tagelangem Aufenthalt in der internationalen Zone des Flughafens bekam Snowden Asyl in Russland – unter der Bedingung, dass er seine gegen die US-Regierung gerichtete Tätigkeit einstellen würde. Er bekam eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von drei Jahren, die seitdem mehrmals verlängert wurde.

Ende Januar hatte der ehemalige Präsident Donald Trump mehr als 70 Personen begnadigt. Der 37-jährige war aber nicht darunter."

Quelle: SNA News (Deutschland)