Österreich: Mann droht Bundeskanzler Kurz mit Tod und Sprengung der Hofburg

Ein Mann in Österreich hat am Montag in einem Facebook-Beitrag Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Mord und Sprengung der Hofburg gedroht. Darüber berichten österreichische Medien.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "Die Drohung wurde von den Behörden ernst genommen, es wurde das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) eingeschaltet. Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde am nächsten Tag festgenommen. Er soll in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden, berichtet das Nachrichtenportal vol.at mit Hinweis auf die Landespolizeidirektion. Das Motiv ist momentan unklar. Laut heute.at hatten Kurz und seine Kabinettsmitarbeiter erst im Mai Morddrohungen erhalten. So sei auf einer Postkarte eine Mitarbeiterin von Österreichs Regierungschef sexistisch herabgewürdigt und mit dem Tod bedroht worden, hieß es. " Quelle: SNA News (Deutschland)