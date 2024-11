Badenoch wird Sunak-Nachfolgerin als Parteichefin der Tories

Kemi Badenoch wird die neue Chefin der Konservativen in Großbritannien. Das teilten die Tories am Samstag in London mit.

Badenoch setzte sich gegen Robert Jenrick durch. Auf sie entfielen rund 56 Prozent der abgegebenen Stimmen. Es gehe nicht nur um die Tories, sondern um die "Menschen, die wir zur Konservativen Partei zurückbringen müssen", sagte sie nach der Verkündung des Ergebnisses. Man müsse nun "ehrlich" darüber sein, dass man Fehler gemacht habe, fügte sie hinzu.



Badenoch tritt damit die Nachfolge des ehemaligen Premierministers Rishi Sunak an. Sunak hatte im Juli nach der deutlichen Wahlniederlage seiner Partei bei den Unterhauswahlen seinen Rücktritt angekündigt. In seinem Kabinett war Badenoch für Handel sowie für Frauen und Gleichberechtigung zuständig. Quelle: dts Nachrichtenagentur