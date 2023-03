Peskow: USA und Europa werden Ukraine nicht erlauben, Friedensgespräche zu beginnen

Die USA und die europäischen Länder sind entschlossen, im Gegensatz zu Russland und China, keine Friedensgespräche über die Ukraine zuzulassen. Damit kommentierte Peskow die Erklärung des Sprechers des Weißen Hauses am Vorabend des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau, wonach die Vereinigten Staaten keine Aufrufe zum Frieden in der Ukraine als Ergebnis des Treffens zwischen Putin und Xi akzeptieren würden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Interview mit dem Fernsehsender Rossija 1 sagte Peskow dazu: "Washington, die europäischen Hauptstädte, aber vor allem Washington ist entschlossen, keine Möglichkeit für Friedensgespräche zuzulassen. Sie erlauben Kiew einfach nicht, daran zu denken." Quelle: RT DE