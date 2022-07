Bürgermeister von Mariupol erwartet Wiederaufbau der Wasserversorgung bis Herbstanfang

Die zentrale Wasserversorgung von Mariupol könnte bis Ende August wiederhergestellt werden. Dies erklärte der Bürgermeister der Stadt, Konstantin Iwaschtschenko, laut Angaben der Donezker Nachrichtenagentur (DAN). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In drei von vier Stadtbezirken funktionieren 90 Prozent der Wasseranschlüsse, während es im vierten 60 bis 70 Prozent seien, so Iwaschtschenko. Er fügte hinzu, dass täglich über zehn Arbeiterbrigaden an der Wiederherstellung der Wasserversorgung arbeiten und äußerte die Hoffnung, dass die Reparaturen in diesem Bereich bis zum Herbstanfang beendet sein werden:

"Ich denke, die Anlieferung von Wasser wird für die Menschen Ende August Geschichte sein."

Quelle: RT DE