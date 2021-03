Interview: Abgeordnete Margarita de la Pisa Carrión (VOX) über Gender-Ideologie und den Angriff auf die Familie

Das Interview von José Antonio Ruiz de la Hermosa und Alvaro Peñas mit der VOX-Abgeordneten Margarita de la Pisa Carrión auf Radio Ya (radioya.es) wurde vom Magazin "Unser Mitteleuropa" auf deutsch übersetzt. Radio Ya spricht mit ihr über Gender-Ideologie und den Angriff auf die Familie.

Weiter übersetzte das Magazin das Interview:

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in Europa beabsichtigt, das in Spanien existierende Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt nach Europa zu bringen, das heißt, das eine Geschlecht gegen das andere zu bestrafen, obwohl Gleichheit bedeutet, dass wir alle gleich sind.

Um die Auswirkungen zu verstehen, die dieses Gesetz in Europa haben kann, muss man die Auswirkungen sehen, die es zuvor in Spanien hatte, und sehen, dass Spanien seit einigen Jahren, seit 2004, das Labor für diese Art von Gesetz war. Wir haben eine Erfahrung, von der wir denken, dass der Rest von Europa sie ebenfalls hat, aber das ist nicht der Fall. Das ist etwas, das sich in Spanien entwickelt hat, und wir haben die negativen Folgen eines Gesetzes erlebt und erlitten, das ein Geschlecht gegenüber dem anderen diskriminiert. Und wir kennen die sozialen Auswirkungen, die dies auch in den intimsten Bereichen hat, weil es einer zurückgewiesenen Frau erlaubt, dies als Drohung zu benutzen, um Privilegien zu erhalten.

Ich sage oft, dass das Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Spanien damit verglichen werden kann, Frauen eine Waffe zu geben, um Männer zu konfrontieren. Eine Bedrohung, die präsent ist und eine Distanz zwischen Männern und Frauen erzeugt, die wir sogar in intimen Beziehungen sehen. Als wir damit nach Europa gingen, war uns sofort klar, dass dies dort nicht so der Fall ist, und wir dachten, es wäre eine Gelegenheit, gegen dieses Gesetz zu kämpfen, das in Spanien existiert. Und in der Tat haben wir um Studien gebeten, um zu vergleichen, wie das Thema häusliche Gewalt und auch das Thema Sorgerecht in verschiedenen Ländern behandelt wird. Wir sahen, dass der Fall Spaniens wirklich außergewöhnlich war, dass diese Diskriminierung zwischen Frauen und Männern im restlichen Europa nicht existierte, und tatsächlich waren wir sehr hoffnungsvoll und dachten, dass Europa eine Hilfe sein könnte, um dieses spanische Gesetz abzubauen. Aber es hat nicht lange gedauert, bis wir gesehen haben, dass man im Gegenteil auch in Europa solche Ideen durchführen will.

Wir VOX-Abgeordneten fühlen uns verpflichtet, zuerst die Abgeordneten unserer Fraktion und dann alle anderen zu warnen, denn wir sehen die Naivität, mit der sie an das Thema herangehen, und dass die eingereichten Änderungsanträge sehr vage sind. Alle scheinen bei dieser Initiative mitzumachen, denn man macht, wie es auch in Spanien geschehenist, alles mit, was dem Schutz der Frauen zu dienen scheint. Wir machen Aufklärungsarbeit, damit die Leute sehen, dass wir natürlich auf der Seite der Frauen stehen, die Gewalt erleiden, dass wir auf der Seite der Opfer stehen, aber dass wir wissen, dass diese Initiativen, weit davon entfernt, ihnen zu helfen, ihre Situation nur noch schwieriger machen, weil sie keine Schutzräume oder alternativen Lebensformen fördern, sondern es stattdessen nur schaffen, die Justiz zu instrumentalisieren. Deshalb sehen wir es als unsere Verantwortung an, Sie auf die Situation aufmerksam zu machen, die wir in Spanien erleben, damit Sie sich der Ernsthaftigkeit eines parlamentarischen Initiativdokuments und der Auswirkungen bewusst sind, die es auf das intimste und private Leben der Menschen und auf die Beziehungen der Zuneigung und Liebe haben kann, die zwischen einem Mann und einer Frau bestehen müssen, damit eine Familie existieren kann.

In den Ländern Osteuropas ist die Situation ganz anders als in Westeuropa. Länder wie Bulgarien oder Ungarn haben die Istanbul-Konvention nicht unterzeichnet, und all das wird unter Berufung auf den „Rechtsstaatlichkeits“-Mechanismus gegen sie verwendet. Könnte dies ein weiterer Schritt in der Offensive gegen diese Länder sein?

Ja, natürlich, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass man mit der Situation überfordert ist. Während man bei der Abtreibungsfrage sofort reagiert und seine Meinung geäußert hat, ist man bei diesem Thema ein wenig naiv, weil man in einer Welt lebt, in der die Politik eher konservativ ist, und einem der Frontalangriff, den man mit dieser Art von Initiative führt, nicht bewusst ist. In unserer Fraktion haben wir die Polen von „Recht und Gerechtigkeit“ und manchmal sehen wir nicht das ganze Böse, das hinter der Gender-Ideologie steckt und das nur darauf abzielt, sie anzugreifen. Weil sie in ihrem Land regieren, fühlen sie sich geschützt.

Ich denke, es ist ähnlich wie in Spanien vor 15 Jahren, als der rechte Flügel regierte. Es schien, dass es genug wäre, einfach angesichts dieser Theorien beiseite zu stehen und sie würden nicht gedeihen; aber es ist nicht so, sie gedeihen. Ich weiß nicht, ob das in Ungarn ebenso ist, aber die Polen sind in meiner Fraktion und wir leben mit ihnen zusammen. Es sind auch sprachliche Probleme zu beachten. In Spanien ist das Wort „Gender“ anders als „Geschlecht“, aber es gibt andere Länder, in denen die Übersetzung nicht so eindeutig ist. Deshalb sind manche nicht alarmiert, sie sehen es jedenfalls nicht, und wir sind diejenigen, die ihnen Bedeutung und Relevanz erklären. In diesem Sinne habe ich vorgeschlagen, dass die gesamte Fraktion entsprechend geschult wird.

Wir sehen uns in der Verantwortung, vor der Situation, in der wir in Spanien leben, zu warnen. Als ich zum Beispiel 2016 meine achte Tochter Octavia zur Welt brachte, stand in den Krankenhauspapieren nicht, dass ich die Mutter bin, sondern dass ich der schwangere Elternteil und mein Mann der nichtschwangere Elternteil ist. In einem offiziellen Krankenhausdokument! Und jetzt sehen wir das ganze Übel, das dahinter steckt, und wir sehen schon die Verwischung der Identität der Person und die Folgen, die das für unsere Rechtssysteme haben kann.

Aber die Kampagne der Schikanen und Zerstörungen aus Brüssel geht unvermindert weiter. Im Europäischen Parlament wurde gerade eine Resolution verabschiedet, die Europa zu einer LGBT-Freiheitszone erklärt, was überhaupt keinen Sinn macht.

Ja, in der Frage der Abtreibung und LGTBI gehen man frontal gegen die Gegner vor. Ich bewundere und danke Polen, weil sie eine Bastion sind, die unsere Freiheiten bewahrt. In dem Moment, in dem Polen und seine Festigkeit und Autonomie, über Abtreibungsgesetze zu entscheiden, fällt, sind wir alle wie in vielen anderen Bereichen gefallen. In Europa entsteht glücklicherweise die konservative Bewegung in einer intensiven und sehr vereinten Weise. Und ich denke, dass all diese Aggressionen auch Gelegenheiten nieten werden, zusammenzukommen, Gelegenheiten zur Gruppenbildung. Zum Beispiel ist die ungarische Frage wirklich eine Gelegenheit, nach den großen Linien zu suchen, die uns vereinen. Und schließlich ist der Mut zum Widerstand ansteckend und immer mehr Menschen bringen ihren Widerstand gegen diese globalistische Bewegung zum Ausdruck. Ein Diskurs, der, egal in welchem Bereich: Industrie, Technologie oder Umweltschutz, immer der gleiche ist, ein Diskurs, in dem sie nichts zu sagen haben, hingegen aber zerstören, was wir sind.

Um auf die Initiative des Ausschusses für die Gleichstellung der Geschlechter zurückzukommen, haben Sie 41 Änderungsanträge eingebracht.

Ja, in diesem Fall waren es 41, aber ich hätte mehr eingebracht, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Es besteht ein großer Bedarf, die spanischen Erfahrungen auf Europa zu übertragen, denn die anderen Fraktionen glauben, dass alles, was in diesem Dokument steht, unter dem Vorwand des Schutzes von Frauen, die Opfer von Gewalt sind, notwendig ist. Es ist sehr schwer, das Übel des Gesetzes zu verstehen, es ist sehr schwer zu verstehen, dass man den Männern die Unschuldsvermutung nehmen will, dass es Frauen gibt, die dieses Gesetz benutzen, um Privilegien zu erhalten, dass es Anwälte gibt, die diese Art von Initiative fördern.

Wenn ich mit Mitgliedern anderer Gruppen spreche, sagen sie mir zunächst, dass wir distanzierte Positionen haben, und ich sage ihnen, nein, mir geht es auch um weibliche Opfer und Kinder. Und ich erzähle ihnen, was in Spanien passiert ist, konkrete Fälle und Situationen, damit wir nicht die Unschuldsvermutung abschaffen oder getrennte Gerichte haben. Aber man sieht nicht, dass man damit vorsichtig sein soll. Die Realität ist, dass man das spanische Gesetz auf Europa extrapolieren will, weil man gar nicht daran interessiert ist, die Opfer zu schützen. Man benutzt eine Waffe, um die Beziehungen zwischen Männern und Frauen und das Vertrauen in die Familie zu verderben.

Es ist eigentlich ein Angriff auf die nationale Souveränität, um Gesetze aus der EU durchzusetzen.

So ist es! Man versucht, die Familie und die Kultur zu brechen, aber am Ende sind es Gesetze, bei denen zum Beispiel der Begriff des Geschlechts, der abstrakt ist, die Objektivität eines jeden Gesetzes bricht. Wo immer das Wort Gender ist, gibt es keine Objektivität, denn wir wissen nicht einmal, auf wen es sich bezieht, denn das Wort Gender bezieht sich manchmal auf eine Frau, manchmal auf jemanden, der keine Identität hat oder vielleicht eine fließende Identität hat. All diese Verwirrungen sind nicht unbeabsichtigt; sie entstellen wirklich unser Rechtssystem und brechen unsere Parameter der Vernunft, die auf dem Naturrecht beruhen und die de facto das Fundament unserer Kultur und unserer Gesellschaft sind.

Es geht darum, dass die Menschenrechte neu definiert werden. Es gibt im Moment so viele Dokumente in Europa, und ein weiteres, das mir sehr am Herzen liegt, ist das über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte, in dem sehr deutlich gesagt wird, dass Abtreibung ein Menschenrecht ist. Sie reden mit Ihnen über internationale Gesetze und verweisen Sie auf eine Menge globaler Agenturen und Institutionen, die angeblich einen höheren Status haben als die EU und die uns die neuen Menschenrechte diktieren wollen. Das geht so weit, dass Menschen, die die Abtreibung nicht verteidigen und die Mutterschaft oder den Schutz der Schwangerschaft verteidigen, als menschenrechtswidrig Handelnde angesehen werden und dass gegen uns im Europäischen Parlament, gegen Abgeordnete wie auch gegen Pro-Life-Stiftungen und ‑Organisationen Anzeige erstattet wird. Wir haben es mit Fragen von enormer Tiefe zu tun, denn was passiert, wenn sich die Menschenrechte ändern? Europa hat eine fundamentale Säule, nämlich die Menschenrechte, die eine Inspiration der Grundrechte ist und die in positives Recht extrapoliert wird. Aber wenn das geändert wird, was haben wir dann?

In Lettland, wo die Verfassung die Ehe als Vereinigung eines Mannes und einer Frau anerkennt, hat ein Urteil des Verfassungsgerichts die Tür zu einer Änderung des Gesetzes geöffnet und die gleichgeschlechtliche Ehe hinzugefügt. Die lettische Nationale Allianz, ein Mitglied der EKR-Fraktion, hat eine parlamentarische Initiative gestartet, um dies zu verhindern, und es wird nicht einfach sein. Mit anderen Worten: Man nutzt jedes Schlupfloch aus, um die Tür zu öffnen.

Es ist sehr pervers, wie sie gegen die Familie vorgehen, wie sie gegen Zuneigung, gegen Beziehungen vorgehen, denn oft ist es gar kein Frontalangriff gegen die Familie, sondern er erfolgt durch den Schutz bestimmter Arten von Vereinigungen. Im Fall der Intersektionalität zum Beispiel ist es purer und einfacher Marxismus, weil es darauf hinausläuft, dass es in jeder Beziehung, in der die Menschen nicht exakt gleich sind, was nie der Fall ist, immer einen Unterdrückten und einen Unterdrücker gibt. Es wird immer unterschiedliche Charaktereigenschaften bei Menschen geben, das ist auch das, was uns als Gesellschaft bereichert, und es scheint, dass jeder, der einen Vorteil gegenüber einem anderen hat, um Vergebung bitten muss. Sie verhindern, dass die Menschen auf natürliche Weise miteinander in Beziehung treten können, sogar mit ihren Freunden, und verursachen eine Isolation und eine Hoffnungslosigkeit, die mir in den Generationen, die noch kein normales Familienleben geführt haben, große Sorgen bereitet. Deshalb denke ich, dass es sehr wichtig ist, jetzt zu kämpfen, denn es heißt jetzt oder nie.

Vor einigen Wochen prangerte der estnische Europaabgeordnete Jaak Madison von der EKRE in der Fraktion Identität und Demokratie eine Reihe von Beihilfen in Höhe von fast 400.000 Euro für genderideologische Literatur für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren für Länder wie Spanien, Bulgarien oder Italien an. Wer entscheidet über diese Indoktrination in Genderideologie? Die Ausschüsse, das Parlament?

Die Wahrheit ist, dass sie jede Gelegenheit nutzen, um „Sexualerziehung“ zu fördern. Zum Beispiel in diesem Dokument über sexuelle Gesundheit und Rechte wiederholen sie es immer und immer wieder. Die Sexualerziehung wird von der Grundschule an gefördert, sogar von 0 bis 6 Jahren, und die Weltgesundheitsorganisation wird als alleinige Quelle der wissenschaftlichen Wahrheit angeführt. Dieser Text hat keine direkte Auswirkung, weder auf Richtlinien noch auf Vorschriften. Es ist eine parlamentarische Initiative, es ist nur eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu sexuellen und reproduktiven Rechten. Aber wenn es um die Verteilung der Mittel geht, geht das Geld dorthin, wo die Meinung des Europäischen Parlaments sein soll. Das Geld, das Social Engineering in Europa erhält, ist enorm. Es ist peinlich.

Hinter all diesem Social Engineering steckt eine Menge Geld und eine ganz klare Voreingenommenheit gegenüber der Sexualerziehung. Und dann sind sie sehr besorgt über Hyper-Sexualisierung oder Kinderpornographie, aber natürlich reden sie nur über Sex.

Im Europäischen Parlament gibt es eine Mitte-Rechts-Mehrheit, aber wenn es um die Umsetzung all dieser Dinge geht, taucht diese Mehrheit nicht auf.

Das Problem ist, dass die konservativeren oder lebensbejahenden Abgeordneten, zum Beispiel von der EVP, in diesen Ausschüssen nicht präsent sind, sie gehen in andere Ausschüsse und laufen vor diesen Themen davon. Sie fragen mich sogar, wie ich das aushalten kann. Aber das ist es, wo ich sein muss, ich wurde gewählt, um dort zu sein, das ist meine Rolle und meine Verantwortung. Zum Beispiel ist in diesem Dokument über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte der Vertreter der EVP der schlechteste. Die Ungarn haben das Problem gut eingeschätzt, sie haben versucht, den Kurs der EVP zu korrigieren, aber sie haben erkannt, dass das unmöglich ist. Die Sozialisten und die Volkspartei erstellen viele Dokumente gemeinsam, stimmen gemeinsam ab usw.

Es ist eine gute Nachricht, dass die Ungarn die EVP verlassen haben. Wir arbeiten auch viel mit der Fraktion „Identität und Demokratie“ an Ideen, bei denen wir uns einig sind, wie z.B. Abtreibung. Nun wollen wir ein Dokument zum Schutz der Schwangerschaft und zur Unterstützung schwangerer Frauen vorschlagen. Wenn die Kommission so sehr um die Frauen besorgt ist, kann sie das jetzt demonstrieren, und ich denke, sie wird weitermachen. Aber unabhängig davon, dass es um Förderung der Mutterschaft geht, dass Mutterschaft als etwas Positives gesehen wird, ist so etwas im Europäischen Parlament selten, so dass es schon ein Erfolg ist, wenn man so etwas vorschlägt. Ich denke, es ist grundlegend, dass VOX im Europäischen Parlament ist, um diese Dinge auszusprechen.

Quelle: Unser Mitteleuropa