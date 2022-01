Vorhersagen für 2022 von Inelia Benz

Was passiert 2022? Wirtschaftskrise? Falscher Alienangriff? Falsches 'White Hat-Szenario'? Inelia Benz ist dafür bekannt konstant seit 2011 über die aktuell ablaufende Spaltung der Menschheit zu berichten. Sie hat aber noch einiges mehr treffend vorhergesagt und rief beispielsweise auch bereits im Oktober 2019 schon dazu auf, dass dringend außerhalb des noch herrschenden Systems neue Strukturen errichtet werden müssen. Damals wussten ansonsten nur Insider von der drohenden Plandemie. Im hier veröffentlichten vom ExtremNews-Team auf deutsch übersetzten Vortrag berichtet sie, was ihrer Wahrnehmung nach 2022 anstehen wird.

Zu Beginn ihres Live Videos, das im englischsprachigen Original am 18. Dezember 2021 veröffentlicht worden war, fasst sie das vergangene Jahr noch einmal zusammen. Was die Individuen im letzten Jahr auf der ganzen Welt erlebt hatten, hing ihrer Meinung nach sehr stark davon ab, wie bereit sie zu diesem Zeitpunkt gewesen waren, wie verbunden sie mit anderen hochschwingenden Menschen waren und auch davon, wie viele Leute sie um sich herum hatten, die niederschwingend waren und sie beeinflussten.

Auch sei dies sehr stark von der eigenen persönlichen Schwingung und den eigenen Entscheidungen diktiert worden: "Niemand kommt, um euch zu retten und ihr müsst niemanden retten. Alles, was ihr tun müsst, ist das neue Paradigma zu verkörpern. Eines der wichtigsten Dinge, über die wir für 2021 gesprochen hatten, war den Opfer-Täter-Zyklus aufzugeben. Lasst ihn einfach fallen. Beschäftigt euch nicht mit Rechthaberei oder damit andere Menschen anzugreifen oder dem Versuch, sie zu retten. Verbindet euch stattdessen mit anderen Hochfrequenz-Individuen, kommt zusammen und erschafft neue Bildungssysteme, neue Gesundheitssysteme, neue Kommunikationssysteme, neue Transportsysteme, neue Arbeitssysteme, neue Arbeitsplätze. Darüber hatten wir eigentlich seit 2019 gesprochen. 2019 sagte ich: "Bewegt euren Hintern und fangt an, genau dies zu tun, Leichtarbeiter, denn wir haben keine Zeit mehr.""

Laut Inelia Benz gibt es einen Auftrag für die ca. 28% der Menschen, die im Jahr 2011 auf der Ebene des Höheren Selbstes beschlossen hatten, zukünftig eine lichtvolle und hochschwingende Zeitlinie zu erleben. Dieser Auftrag sei sehr, sehr streng: "Du hast keine Wahl! Du bist aus einem einzigen Grund hierher gekommen: Um zu dieser Zeit am Leben zu sein! Und dieser Grund - der Grund, warum du heute hier bist - ist das Hochfrequenz-Paradigma zu verkörpern. Das ist alles."

Man solle aber auf keinen Fall versuchen, dies alleine zu tun, denn dies sei gegen 'unser neues Paradigma'. Inelia Benz ruft auf: "Bringe dich in den 'Tribes' ein, in Stämmen um dich herum. Es gibt viele Stämme in deinem Umfeld, die verschiedene Dinge tun. Trete physisch morgen mit den Menschen in deiner Region innerhalb einer halben Stunde Entfernung in Verbindung. Das physische Feld ist mächtig. Es wird dein Leben verändern und dann das physische Feld rundherum."

Die Spaltung werde 2022 sehr intensiv voranschreiten. Das, was wir für das Jahr 2021 auf eine leichte Art und Weise gesehen haben, werde nun intensiver.

Bis März soll es eine große Welle von Todesfällen auf dem ganzen Planeten geben. Die offiziellen Erklärungen für diese Todesfälle sollen sehr kreativ ausfallen. Es werde womöglich auf die globale Erderwärmung oder auf kaltes Wetter oder auf eine Sonneneruption oder ähnlich lächerliche Gründe geschoben. In Wirklichkeit sei etwas anderes der wahre Grund, den man zu verheimlichen sucht. Wenn die Masse diese vorgeschobenen Gründe nicht mehr schluckt, könne ein "False-Flag Alien Angriff" ins Spiel gebracht werden. Für Inelia Benz fühlt sich so an, als wäre das deren Ass im Ärmel, das im Falle eines Falles gezückt werden könnte, um es als letzten Ausweg zu nutzen. Zumindest sei dies einer der Pläne, wobei noch aussteht, ob dies von weiter oben erlaubt werde.

Dann, zwischen April und etwa Mitte Juli, werde der Hauptaspekt dieser Monate die finanziellen Turbulenzen sein. "Stelle also sicher", kommentiert dies Inelia, "dass Du gut organisiert und darauf vorbereitet bist. Stelle sicher, dass Du eine Struktur und ein Netzwerk von Personen hast, mit denen Du arbeiten kannst und von denen Du unterstützt wirst, die sicherstellen, dass es dir gut geht. Es sollte für dich keine Rolle spielen, wenn du deinen Job verlierst oder wenn die Bank dein ganzes Geld verliert oder wenn die Kryptowährungen abstürzen oder der Markt zusammenbricht. Es sollte dir egal sein, wenn der Dollar kein Geld mehr wert ist, denn du hast dieses Netzwerk, das dafür sorgen wird, dass es dir gut geht und du wirst dafür sorgen, dass es ihnen gut geht."

Inelia Benz fährt mit ihrer Vorhersage für 2022 fort: "Mitte Juli bis in den August und September hinein werden die Kabalen oder die Eliten neue Regierungssysteme einführen und dieses neue System der Regierung wird sein: Totale Finanzkontrolle. Das ist der Grund, warum sie es vorher zusammenbrechen lassen wollen, so dass sie reinkommen und es nach ihrer eigenen Vorstellung neu erschaffen können."

Außerdem werde es so etwas wie eine falsche 'White Hat-Aktion' geben, also von Leuten, die behaupten, sogenannte 'White Hats' zu sein. Für Inelia Benz waren diese Leute schon immer falsch. Sie beschreibt sie so: "Es sind diejenigen, die auf Standby sind, um zu übernehmen, wenn alles zusammenbricht, oder wenn sie wollen, dass alles auf dem Planeten zusammenbricht." Wahrscheinlich sei dies für den Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2022 oder sogar erst 2023. Auch werde es in dieser Zeit einige Machtkämpfe innerhalb der Eliten geben: "Ihr werdet euch im Oktober, November und Dezember daran erinnern. Einige wirklich bizarre Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden einige äußerst bizarren Dinge tun. Und wir werden sehen, wie möglicherweise Sänger oder Schauspieler und solche Charaktere wie Marionetten von verschiedenen Fraktionen hin- und hergezogen werden."

Gleichwohl berichtet Inelia Benz auch von einer mysteriösen wohlwollenden Gruppe: "Es gibt eine Gruppe von Individuen, die tatsächlich das sind, was ich als rein lichtvoll bezeichnen würde. Sie wurden geführt und haben daran gearbeitet, einen sauberen und schmerzlosen Übergang der Erde von den niederfrequenten Ausbeutern zu den hochfrequenten, erwachten Individuen herauszufinden. Aber - und das ist das große 'Aber' - hier kommt ihr ins Spiel: Denn ihr seid die Menschen, die hier sind, um diese Hochfrequenz-Erfahrung auf der Erde zu erschaffen." Es müsse demnach buchstäblich ein neues System erschaffen werden, damit diese Individuen, die in den obersten Rängen der Machtstruktur des menschlichen Kollektivs sitzen, diese Macht dann an die Menschen übergeben können. Man solle also nicht darauf warten, dass etwas passiert, sondern gemeinsam diese Menschen unterstützen, indem jeder tagein, tagaus das hochschwingende Paradigma verkörpert: "Hört auf, euch dem niederfrequenten Zeug hinzugeben."

Was die linearer Zeit anbelangt, so gibt es Leute, die in ihren Vorhersagen sehr treffsicher sind. Inelia Benz sieht sich nicht als die Beste darin. Dies soll man im Hinterkopf haben. "Die Reihenfolge ist richtig!", versichert sie und sagt abschließend: "Die Reihenfolge ist akkurat. Aber die Monate könnten sich ein wenig in die eine oder in die andere Richtung bewegen."

Die deutschsprachige Version des kompletten Videos mit vielen weiteren Informationen ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=uxNcYEePVbI

Hier ist das Originalvideo von Inelia Benz: https://www.youtube.com/watch?v=a9hlEVpKJ7c



Jetzt gibt es auch die Angstverarbeitungsübung von Inelia Benz auf deutsch bei ExtremNews:

Mit Kristallklängen: https://www.youtube.com/watch?v=S2XgQEGC2l4

Ohne Musik: https://www.youtube.com/watch?v=ZmU3dLE16Yg

Quelle: Manuel Schmidt / ExtremNews