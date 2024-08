Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich im Vorfeld eines erwarteten Militärschlags des Irans und verbündeter Gruppen weiter zu.

Die Hamas schoss in den letzten Stunden mit Raketen und Bomben auf israelische Panzer im Süden der Stadt Rafah, während die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe auf das Zentrum von Gaza und die östlichen Gebiete von Khan Younis im Süden konzentrierten.



Im besetzten Westjordanland töteten israelische Streitkräfte einen Palästinenser in der Nähe der Stadt Tubas und schossen bei einem Angriff auf die Stadt Beit Furik östlich von Nablus auf drei junge Palästinenser und verwundeten sie, berichteten arabische Medien.



Die USA und Großbritannien haben unterdessen Angriffe auf die Provinz Taiz an der Küste Jemens durchgeführt, meldete ein Huthi-Fernsehsender am Mittwochmorgen.



Kanada will laut israelischen Medien die Familien seines diplomatischen Personals in Israel aus dem Land holen. US-Präsident Joe Biden sprach mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah el-Sisi und dem Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani, über die Bemühungen zur Deeskalation der regionalen Spannungen und zur Sicherung eines Waffenstillstands in Gaza.



In Israel wird ein Angriff von mehreren Seiten erwartet, nachdem in den letzten Tagen zwei hochrangige Funktionäre von Hamas und Hisbollah getötet worden waren. Erste Bewegungen bei den Abschussrampen von Raketen im Iran sollen bereits beobachtet worden sein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur