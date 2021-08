Bahnverkehr zwischen China und Laos beginnt im Dezember

Vor fünf Jahren begann die China-Railway-Group mit dem Bau der ersten laotischen Eisenbahn-Schnellfahrstrecke, die nun die Hauptstadt Vientiane mit Chinas Grenze verbindet. Am laotischen Nationalfeiertag, dem 2. Dezember, wird die Bahnlinie offiziell eröffnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laos ist eines der ärmsten Länder der Erde. Das südostasiatische Land zählt – gemessen an der Bevölkerungszahl – zudem zum am stärksten jemals bombardierten Gebiet der Welt. Demensprechend gering fällt somit bisher die Entwicklung der Infrastruktur und auch des Arbeitsmarktes aus. Der große Nachbar Volksrepublik China hat in der Vergangenheit bereits viel in das ebenfalls kommunistisch regierte Laos investiert und unter anderem für den Bau einer modernen Eisenbahnverbindung zwischen der Hauptstadt Vientiane an der Grenze zu Thailand und dem Grenzgebiet zu Chinas in der Provinz Luang Namtha gesorgt.

Das seit 2016 in der Bauphase befindliche Großprojekt wird nun am 2. Dezember den Betrieb aufnehmen und – passend zum Nationalfeiertag – offiziell eröffnet werden. Dieses Datum wurde am Dienstag während einer Kabinettssitzung bestätigt, wie die Vientiane Times laut Bangkok Post berichtet haben soll. Im Oktober werden die ersten Testfahrten stattfinden, die zuvor eigentlich schon für August geplant waren.

Quelle: RT DE