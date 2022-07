Medienbericht: Schiffskorridor im Schwarzen Meer für Getreideexporte aus der Ukraine bald in Betrieb

Ein sicherer Korridor für die Durchfahrt von Schiffen mit Getreide im Schwarzen Meer könnte bald in Betrieb genommen werden, so eine mit den Verhandlungen in Istanbul vertraute Quelle gegenüber RIA Nowosti. Die Quelle wird von der Nachrichtenagentur zitiert: "Wir hoffen, dass dies in den kommenden Wochen soweit sein wird". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Parteien hätten die entsprechenden Garantien abgegeben, hieß es. Den Angaben zufolge wird eine Beobachtergruppe unter der Schirmherrschaft der UN in Istanbul die Durchfahrt der Schiffe kontrollieren. Diese sei bereits einsatzbereit. Die Quelle beschrieb den Prozess der Vorbereitung eines Dokuments zur Getreide-Frage außerdem als kompliziert. Wie die türkische Präsidialverwaltung zuvor gegenüber RIA Nowosti mitgeteilt hatte, soll das Dokument zur Getreide-Frage am Freitag um 16:30 Uhr Ortszeit in Istanbul unterzeichnet werden. An der Zeremonie werden der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan und UN-Generalsekretär António Guterres teilnehmen." Quelle: RT DE