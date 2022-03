Kreml: Frage der von westlichen Firmen entlassenen Russen ist "vorrangiges Thema"

Dmitri Peskow hat das Ausmaß möglicher Folgen des Abzugs ausländischer Unternehmen aus Russland abgeschätzt. Er äußerte die Hoffnung, dass nicht Millionen Russen arbeitslos sein werden, und fügte hinzu, dass der Kreml alles tun werde, um die Bürger zu unterstützen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Russische Behörden ergreifen Maßnahmen, um eine Krise auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern, die auf den Rückzug einer Reihe ausländischer Unternehmen aus Russland und die Entlassung von Mitarbeitern dieser Unternehmen zurückzuführen sei. Dies hat der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow gegenüber Reportern erklärt.

Auf die Frage eines Journalisten, ob durch die Abwanderung westlicher Unternehmen Millionen von Russen ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, äußerte Peskow die Hoffnung, dass die Folgen nicht so gravierend sein werden. Der Pressesprecher sagte:

"Hoffen wir dennoch, dass nicht Millionen von Menschen arbeitslos werden, sondern weniger. Die Regierung befasst sich damit, es ist ein vorrangiges Thema."

Peskow wies auch darauf hin, dass die vom Westen verhängten Sanktionen für die russischen Behörden durchaus nicht überraschend kämen. Er fügte hinzu:

"Ich denke, dass wir in naher Zukunft von der Regierung hören werden, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen."

Vor dem Hintergrund der von den USA, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und anderen Ländern verhängten Sanktionen haben in den letzten Tagen eine Reihe ausländischer Unternehmen angekündigt, ihre Tätigkeit in Russland einzustellen. Einige darunter besitzen eigene Produktionsanlagen in Russland, andere haben ihre Produkte nach Russland geliefert, wieder andere haben ihre eigenen Waren in ihren eigenen Vertriebsketten verkauft. Der Rückzug solcher Unternehmen aus Russland könnte zu zahlreichen Arbeitsplatzverlusten führen. So schätzt allein McDonald's, das beschlossen hat, alle seine 850 Restaurants in Russland vorübergehend zu schließen, die Zahl seiner Mitarbeiter auf 62.000. Das Unternehmen beabsichtigt jedoch, die Gehälter vorerst weiterzuzahlen."

