Taliban wollen mehrere Gates des Flughafens in Kabul übernommen haben

Laut Aussage der Taliban haben diese Teile des zivilen Flughafengeländes von den USA übergeben bekommen. Laut US-Verteidigungsministerium kontrollieren die Taliban jedoch weder den Flughafen noch Teile davon. Fotos zeigen ein anderes Bild – aber kein eindeutiges. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Taliban behaupten es, die USA dementieren noch: Laut Angaben der Taliban hat die militant-islamistische Gruppe mehrere Tore am Flughafen in Kabul unter ihre Kontrolle gebracht.

"Zwei, drei" Zugänge seien von den USA in der Nacht zu Samstag an die Kräfte der Taliban übergeben worden, heißt es nach Nachrichten der Deutschen Presse-Agentur, die mit einem Vertreter der Islamisten gesprochen haben soll.

John Kirby, der Sprecher des Verteidigungsministeriums der USA, dementierte die mögliche Übergabe nach ersten Medienberichten darüber jedoch noch in der Nacht zum Samstag vehement und ohne Zögern. Die Taliban kontrollierten weder den Flughafen noch Teile des Geländes, behauptete er noch am Freitag.

Taliban units have now entered military section of Kabul airport. Images released by al-Hijrat Media. #Afghanistan pic.twitter.com/CW9yRPpGNx — FJ (@Natsecjeff) August 27, 2021

Pro-Taliban-Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter teilten allerdings in der Nacht zum Samstag Bilder, die Taliban-Kräfte nur wenige Meter hinter dem Zugang zum zivilen Teil des Flughafens zeigen sollen.

Sie befinden sich auf den Fotos also innerhalb des Flughafengeländes. Auch am Morgen des 28. August wurden Bilder geteilt, die die Kräfte der Taliban noch etwas weiter innerhalb des zivilen Flughafenraums zeigten. Dort befanden sich die fotografierten Personen nah am VIP-Parkplatz des Inlandsterminals.

Unsicher bleibt jedoch, von wann die Aufnahmen tatsächlich stammen. Bereits in der Vergangenheit sollen die Islamisten ihre Kämpfer immer einmal wieder kurzzeitig an bekannte Orte geschickt und dort Fotos gemacht haben, um so in den sozialen Medien ihr Vorrücken auf eine bestimmte Stadt vortäuschen und damit Panik schüren zu können."





Quelle: RT DE