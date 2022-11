OVKS-Gipfel beginnt in Jerewan

In der armenischen Hauptstadt Jerewan findet am Mittwoch ein Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der sechs Mitgliedsländer der Organisation des Vertrages über die Kollektive Sicherheit (OVKS) statt. Am frühen Nachmittag sind der russische Präsident Wladimir Putin und alle anderen Teilnehmer in Jerewan eingetroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wladimir Putin ist am Mittwoch in der armenischen Hauptstadt Jerewan eingetroffen, um an einer Sitzung des kollektiven Sicherheitsrates der OVKS teilzunehmen. Der russische Präsident wurde am Flughafen von dem armenischen Premierminister Nikol Paschinjan empfangen. Sie begrüßten einander herzlich und fuhren mit demselben Auto, das Putin benutzt, einem Aurus, zu dem Gipfel. Zuvor waren auch der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko und die Staatschefs der anderen OVKS-Mitgliedsländer Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan in der armenischen Hauptstadt eingetroffen. Der kollektive Sicherheitsrat wird in einem engen und zusätzlich in einem erweiterten Format tagen. Informierte Beobachter erwarten, dass die Staatschefs dieses Mal eine Reihe von Dokumenten unterschreiben werden. Die OVKS besteht aus Russland, Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Im Jahr 2022 hat Armenien den OVKS-Vorsitz inne, im nächsten Jahr wird Weißrussland den Vorsitz übernehmen." Quelle: RT DE