Israel: Jetzt alle 6 Monate weitere Impfungen – sonst keinen Impfpass

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündige jetzt das an, was „Verschwörungstheoretiker“ bereits seit längerer Zeit verkündeten: Nämlich, dass das „Durchimpfen“ der Bevölkerung – Israel und Chile sind da Vorreiter – nach den Erstimpfungen ständig wiederholt werden wird, oder besser wiederholt werden muss. Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Tweet von Netanjahu.

Weiter berichtet das Magazin: "Netanyahu wörtlich zum ‚worst case scenario‘: „Die 9 Millionen Israelis müssen alle sechs Monate mit zweifacher Dosis geimpft werden“

Konkret heißt das, dass man in Israel mit dem dort eingesetzte Pfizer-Impfstoff, nachdem ja pro Impftranche zwei Impfungen erfolgen müssen, 4 (!) Mal pro Jahr geimpft wird. Im Schnitt also alle 3 (!) Monate. Und das gilt selbstverständlich auch für Personen, die aufgrund ihres Alters gar nicht sonderlich gefährdetet sind. Sicher zur Freude Pharmaindustrie. Für den Bürger heißt das, dass der Impfpass nur 180 Tage gültig sein wird und wer da nicht mitmacht, ist dann eben Bürger zweiter Klasse – sogar am Strand (siehe Foto unten) und gewaltigen Einschränkungen unterworfen.

Im Original sagte Netanyahu: “We have to vaccinate 9 million citizens of #Israel, every 6 months, two doses” - When you have a contract with #Pfizer that puts your own nation’s national security at risk if vaccination targets are not met. pic.twitter.com/5mtiQtbO0p — Freedom Israel (@FreedomIsrael_) April 1, 2021

Quelle: Unser Mitteleuropa