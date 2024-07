Anschlagsversuch auf den ehemaligen iranischen Präsidenten Ahmadinedschad

Der ehemalige iranische Präsident Dr. Mahmud Ahmadinedschad ist heute nur knapp einem Anschlag entgangen, der leicht hätte sein Leben beenden können. Dies berichtet "apolut".

Weiter berichtet apolut: "Auf der Fahrt zu einer Trauerzeremonie überschlug sich sein Dienstwagen mehrfach, nachdem zuvor Bremsen und Lenkung versagt hatten. Dass Mahmud Ahmadinedschad, der zwischen 2005 und 2013 iranischer Präsident war, unbeschadet davon kam, hat er der Intuition seines Sicherheitschefs zu verdanken, der kurz vor Antritt der Fahrt dazu riet, den Wagen gegen den der verfolgenden Security zu tauschen. So verunglückten die Sicherheitskräfte anstatt Ahmadinedschad.

Brisant an dem Unfall ist die Tatsache, dass der offensichtlich manipulierte Dienstwagen Stunden zuvor in einer staatlichen Servicewerkstatt war, da die Klimaanlage nicht richtig funktionierte. Wie sich heute herausstellte, wurde der Wagen dann aber nicht in der dafür üblichen Werkstatt repariert, sondern an einen völlig anderen Ort.

Später wurde das Fahrzeug an den Chauffeur Ahmadinedschads mit den Hinweis übergeben, dass die Klimaanlage nun wieder einwandfrei funktioniere.

Nach dem plötzlichen Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, der am 20.5.2024 durch einen Helikopterunfall verstarb, hatte sich auch Ahmadinedschad erneut um das Präsidentenamt beworben. Sein Ansinnen wurde vom iranischen Wächterrat abgelehnt. Er wurde gar nicht erst zur Wahl zugelassen.

Quelle: apolut