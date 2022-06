Russischer UNO-Botschafter Nebensja: Mit westlichen Waffen werden nicht-militärische Ziele im Donbass angegriffen und Zivilisten getötet

TASS berichtete über den Auftritt des ständigen Vertreters Russlands bei den Vereinten Nationen in New York, Wassili Nebensja, der sich kritisch zur verstärkten Lieferung von Waffen aus dem Westen an die Ukraine geäußert hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Indem der Westen die Ukraine mit Waffen überschwemmt, angeblich um ihre Kapazitäten und Fähigkeiten zur Abwehr Russlands zu stärken, begeht er ein weiteres Kriegsverbrechen. Schließlich beschießen die ukrainischen Terroreinheiten mit ihrer Hilfe weiterhin friedliche Viertel im Donbass, wie sie es schon seit acht Jahren tun, und töten dabei Frauen, ältere Menschen und Kinder", führte der Diplomat aus." TASS Bericht

Quelle: RT DE