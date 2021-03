Biden plant Ausbau der Windenergie auf See

US-Präsident Joe Biden plant einen massiven Ausbau der Windenergie auf See bis 2030. Dazu sollen neue Gebiete für entsprechende Anlagen erschlossen, Genehmigungsverfahren beschleunigt und deutlich mehr öffentliche Gelder freigegeben werden. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Das kündigte Bidens nationale Klima-Beraterin Gina McCarthy am Montag an, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Washington meldet. Dies sei Teil eines umfassenden Planes, die US-Wirtschaft rasch ökologisch umzubauen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.



Diese Politik wird von den oppositionellen Republikanern scharf kritisiert. Sie warnen vor einem Ruin der heimischen Wirtschaft. Die Demokraten argumentieren hingegen, die Umstellung werde Millionen neue Arbeitsplätze schaffen.

Biden peilt 30 Gigawatt Windstrom bis 2030 an



Den Plänen zufolge sollen bis 2030 auf See Windanlagen entstehen, die 30 Gigawatt Energie produzieren. Das wäre nach Regierungsangaben ausreichend, um zehn Millionen Haushalte zu versorgen. Zum Vergleich: In Europa gibt es bereits Kapazitäten in Höhe von über 20 Gigawatt. Diese sollen bis 2050 mehr als verzehnfacht werden. "

Quelle: SNA News (Deutschland)