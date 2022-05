Mariupol: Russische Marinesoldaten inspizieren Gebäude des Asowstal-Werks

Am Mittwoch gefilmte Aufnahmen zeigen russische Marinesoldaten, die Gebäude im Industriegebiet des Asowstal-Werks inspizieren. Die Soldaten fanden verlassene Bunker mit Munitionsresten, eine Uniform mit einem Aufnäher der ukrainischen Flagge und eine blaue Armbinde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 21. April hatte der russische Präsident Wladimir Putin angeordnet, den Angriff abzubrechen und das Industriegebiet Asowstal abzuriegeln, "so, dass keine Fliege mehr durchkommt". Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu teilte mit, dass ganz Mariupol nun "befreit" sei und dass sich "die verbliebenen Nationalisten im Industriegebiet verstecken".



Am 26. April einigten sich UN-Generalsekretär António Guterres und der russische Präsident Wladimir Putin auf die Beteiligung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz an der Evakuierung von Zivilisten aus der belagerten Fabrik. Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten richtete daraufhin eine Sondergruppe ein."

Quelle: RT DE